신한카드, 새 플랫폼 '신한플레이' 10월 출시…BTS 광고 공개

신한카드·방탄소년단, '신한pLay' 광고 영상 공개

더 쉽고 빠른 결제, 꼼꼼한 소비관리' 등 신한pLay 주요 7가지 특징 소개

[아시아경제 기하영 기자]신한카드가 다음 달 새로 선보일 생활금융 플랫폼 '신한플레이' 출시를 앞두고 새 플랫폼 알리기에 나섰다.

신한카드는 기존 간편결제 플랫폼인 '신한페이판'을 개편한 '신한플레이' 출시와 함께 새로운 플랫폼의 기능과 특장점을 예고하는 광고 영상을 16일 발표했다. 이번 영상은 방탄소년단을 광고모델로 섭외해 각 기능을 상징하는 공간들 속에서 방탄소년단 멤버 각자의 매력을 돋보이게 하는 영상미를 선보였다. 앞서 공개한 프리론칭 영상에서는 페이에 라이프를 더한 새로운 생활금융 플랫폼으로의 리뉴얼 소식과 브랜드의 지향점을 소개한 바 있다.

이번 영상에서는 '결제를 쉽고 빠르게', '소비관리를 꼼꼼하게', '모든 자산을 한 곳에서', '좋아하는 걸 매일', '내게 딱 맞는 걸', '틈만 나면 끼리끼리', '나보다 나를 더 잘 아는' 신한플레이의 주요한 7가지 특징을 방탄소년단 멤버들을 통해 담아냈다. 이를 통해 신한카드는 금융과 비금융 영역을 통합해 '고객이 가장 즐겨찾는(most-liked)' 진정한 의미의 라이프 앤 파이낸스 플랫폼으로 진화하겠다는 의지를 담았다고 설명했다.

신한카드는 9월 신한데이 행사에서 일부 프로모션의 추첨 경품으로 '신한데이 with BTS' 기프트 박스를 증정하는 행사도 마련했다. 해당 기프트 박스는 위버스샵 공식 상품들로 구성됐다.

신한카드 관계자는 "앞으로 신한플레이로의 리브랜딩을 통해 결제부터 자산관리에 이르는 금융생활 뿐만 아니라 다양한 라이프 콘텐츠까지 한데 아울러, 진정한 고객 라이프의 완성을 추구할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr