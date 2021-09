타이틀리스트 F/W 기어 "따뜻하고 멋져"

타이틀리스트가 F/W 신제품 기어를 출시했다.

가을 기어는 투어 울(Tour Wool)이 대표 아이템이다. 추운 날씨에서 남다른 보온성을 발휘하고, 편안한 착용감까지 보장한다. 찰스턴 울(Charleston Wool)에 작은 로고 포인트를 더해 라이프 스타일 룩에도 활용할 수 있다. 겨울 기어 찰스턴 커프 니트(Charleston Cuff Knit)는 조밀한 하이 게이지(High Guage)의 뛰어난 신축성이 돋보인다.

보드워크 폼폼(Boardwalk Pom Pom)은 캐주얼한 스트리트 룩에 딱이다. 배기 패턴 케이블 니트 폼폼(Cable Knit Pom Pom)이 소프트한 컬러와 여성스러운 룩을 만든다. 윈터테크 넥워머와 이어워머는 차콜, 그레이 컬러를 추가했다. 프리미엄 기어는 제트 블랙 컬렉션에서 영감을 받은 다이아몬드 패턴 넥워머와 이어워머가 인기다. 전국 브랜드 스토어 및 공식 대리점에서 살 수 있다.