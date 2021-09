北 김여정, '문재인 대통령' 콕 찍어 담화…"우몽하기 짝이 없다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 참관 발언이 나온지 4시간만에 김여정 북한 노동당 부부장이 이 발언을 "우몽하기 짝이 없다"고 비난하며 남북관계가 "완전 파괴로 치닫게 될 수 있다"고 경고했다. 그러면서도 "우리는 그것(완전 파괴)을 원하지 않는다"며 여지를 남겼다.

김 부부장은 15일 조선중앙통신을 통해 담화를 내고 "남조선의 문재인 대통령이 '우리의 미사일 전력은 북한의 '도발'을 억지하기에 충분하다'는 부적절한 실언을 했다"며 "한 개 국가의 대통령으로서는 우몽하기(어리석고 사리에 어둡다) 짝이 없을 것"이라고 비난했다.

그동안 문재인 대통령을 지칭할 때 '남조선 당국자'라는 말을 써 왔던 김 부부장은 이번 담화에서는 이례적으로 문 대통령을 콕 찍어 언급했다. 그는 "대통령까지 나서서 (상)대방을 헐뜯고 걸고 드는데 가세한다면 부득이 맞대응 성격의 행동이 뒤따르게 될 것이고 그렇게 되면 북남(남북)관계는 여지없이 완전 파괴로 치닫게 될 것"이라고 강조했다.

그러면서도 "우리는 그것을 바라지 않는다"며 여지를 남겼다.

김 부부장은 "대통령이 기자들 따위나 함부로 쓰는 '도발'이라는 말을 망탕(되는 대로 마구) 따라 하고 있는 데 매우 큰 유감을 표시한다"며 매사 언동에 심사숙고하라고 요구했다. 문 대통령이 SLBM 첫 시험발사 참관시 "북한의 도발에 대한 확실한 억지력이 될 수 있다"는 발언을 문제삼은 것이다.

이번 담화는 문 대통령의 관련 발언이 나온 지 4시간만에 발표된 것으로, 북한이 우리 측의 SLBM 시험발사에 촉각을 곤두세우고 있음을 드러낸다. 임을출 경남대 교수는 "우리측의 SLBM 시험발사 성공 등을 예의주시하고 있는 것이 재확인됐고, 이는 북한을 적지 않게 자극하고 있음을 방증한다"며 "대통령에 대한 경고는 역설적으로 연속적인 추가적 군사행동 가능성을 예고한 것"이라고 분석했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr