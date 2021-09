태풍 '찬투' 제주도 남서쪽 해상서 북진…내일부터 우리나라 영향

16일부터 제주도와 남부지방 태풍 영향권

제14호 태풍 '찬투'가 15일 서귀포 남서쪽 해상에서 북상하고 있다. 16일부터 제주도와 남부지방이 태풍의 영향권에 들어갈 것으로 보인다.

15일 기상청은 찬투가 이날 오후 3시 기준 서귀포 남남서쪽 약 320㎞ 부근 해상에서 시속 4㎞로 북진하고 있다고 밝혔다.

이에 16일과 17일 사이 제주도와 남부지방은 태풍의 영향을 받겠다. 제주도에선 17일 오후까지 비가 오는 곳이 있겠다. 16일 오전에 전남권과 경남권, 오후에 전북과 경북권, 밤에 충청권으로 비가 확대되겠다. 17일은 수도권북부와 강원영서북부를 제외한 전국 대부분 지역에서 비가 오겠다.

이번 비는 17일 오후에 경기남부와 전라권, 경북권남부, 경남권서부부터 그치기 시작해 저녁에 대부분 그치겠으나, 강원남부와 충북, 경북북부는 밤에도 이어지는 곳이 있겠다.

16일 수도권과 강원영서는 대체로 맑다가 밤부터 흐려지겠고, 그 밖의 지역은 대체로 흐리겠다. 17일에는 전국이 대체로 흐리다가 수도권과 강원영서, 충남권은 밤에 차차 맑아지겠다.

기온은 16일까지 중부내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도 이상으로 크겠으니 건강관리에 유의헤야 한다. 16일 아침최저기온은 14~22도, 낮최고기온은 24~29도가 되겠다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr