[아시아경제 이정윤 기자] 지하철에서 마스크를 내리고 맥주를 마신 남성과 그에게 주의를 준 여성 승객 간 폭행 시비가 붙어 경찰이 수사에 나섰다.

15일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 지난 12일 오후 3시께 서울 지하철 7호선 강남구청역으로 향하던 열차 안에서 남성 A씨와 여성 B씨 간 폭행이 있었다는 신고를 접수했다.

당시 A씨는 열차 안에서 마스크를 내린 채 캔 맥주를 마셨는데 이를 본 B씨가 "마스크를 착용하라"는 취지로 주의를 주면서 시비가 붙은 것으로 알려졌다. 또 이들은 각각 "폭행을 당했다"고 주장하는 것으로 전해졌다. 특히 B씨가 온라인 커뮤니티에 사건 당시 상황에 대한 글을 올리면서 논란이 일었다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 확인하고 목격자 진술을 듣는 등 입건 전 조사 중이며 조만간 이들을 불러 사실관계를 조사할 방침이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr