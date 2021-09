[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 전통시장에서 생필품을 구입해 취약계층에게 전달하는 ’추석 나눔 행사‘를 실시했다고 15일 밝혔다.

기업은행과 금융감독원이 공동 후원한 이번 행사는 한가위를 맞아 전통시장 상인을 지원하고 소외 계층에게 따뜻한 정을 나누기 위해 마련됐다. 기업은행은 코로나19 확산 방지를 위해 현장 방문 없이 온라인 전통시장에서 구입한 생필품과 상품권을 서울 관악구 소재 사회복지시설과 관악신사시장 인근의 소외 이웃에게 전달할 예정이다.

기업은행 관계자는 “이번 나눔이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 시장 상인들과 소외계층에게 따뜻한 위안이 되길 바란다”며 “앞으로도 기업시민으로서 지역사회, 소상공인, 중소기업과의 상생에 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr