자매결연 복지시설에 송편·후원금 전달

[아시아경제 김진호 기자] 산업은행은 15일 민족 고유의 명절 추석을 맞이해 지역사회 소외계층을 위한 '추석맞이 사랑 나누기' 행사를 실시했다고 밝혔다.

코로나19 장기화에 따른 사회적 거리두기 강화로 어려운 환경 속에서 생활하고 있는 자매결연 복지시설(9곳)에 송편 나눔과 후원금을 전달했다. 또한 영등포구 독거 어르신 및 한부모 가정 등 350여 소외계층 가구에도 송편과 멸치 등 생필품을 전했다.

아울러 자매결연 무료급식소 ‘벧엘나눔공동체’를 방문해 도시락 배식과 송편 나눔 봉사활동을 통해 이웃사랑을 실천했다.

산은 관계자는 "앞으로도 사랑 나누기 후원을 통해 주변의 어려운 이웃들을 찾아 따뜻한 사랑과 온기가 전달될 수 있도록 ‘이웃사랑’ 실천을 지속적으로 실시하겠다”고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr