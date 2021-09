中 전기차 웨이라이, 내년 독일시장 진출

[아시아경제 조현의 기자] 중국 전기차 스타트업 웨이라이(니오)가 내년 4분기부터 독일에 고급 전기차 세단 'ET7'을 수출한다.

15일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 웨이라이의 윌리엄 리 공동창업자 겸 CEO는 공식 발표를 통해 이같이 밝혔다.

올해 1월 출시된 ET7은 1회 충전으로 500㎞를 달릴 수 있다. 가격은 44만8000위안(한화 약 8200만원)부터다.

중국 3대 전기차 스타트업인 웨이라이는 이번 달 노르웨이에 이어 독일이 두 번째로 진출하는 유럽 국가다.

중국의 전기차 기업들이 잇따라 유럽 시장에 진출하고 있다. 웨이라이의 경쟁자인 샤오펑은 이미 노르웨이 시장에서 SUV 전기차 'G3'과 스포츠카 'P7'을 판매하고 있다.

중국에서는 비야디(BYD) 등 자동차 대기업과 리오, 샤오펑, 리샹 등 스타트업이 미국의 테슬라를 추격하기 위해 각축을 벌이고 있다.

이외에도 통신장비업체 화웨이, 스마트폰 제조업체 샤오미, 검색엔진 기업 바이두, 드론 제조업체 다장 등도 전기차 개발 경쟁에 가세했다.

