철도공단, 탄소저감 로드맵 마련…철도역 ‘제로에너지’ 전면 인증 추진

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 ‘철도건축물 제로에너지 로드맵’을 수립해 추진한다고 15일 밝혔다.

제로에너지 로드맵은 정부의 ‘2050 탄소중립’과 그린뉴딜 정책에 맞춰 모든 철도역의 제로에너지 건축물 인증을 추진하는 것을 골자로 시행된다.

우선 철도공단은 제로에너지 인증 대상을 2023년부터 연면적 500㎡ 이상으로 확대하고 2025년부터는 연면적에 관계없이 모든 철도건축물의 인증을 추진한다. 현재 연면적 1000㎡ 이상에만 적용하던 인증 기준을 순차적으로 강화해 전체 철도역으로 확대한다는 것이다.

인증 등급 상향을 통한 철도시설 저탄소화도 추진한다. 현재 5등급 수준인 인증단계를 2023년 4등급 이상, 2025년부터 3등급 이상으로 상향함으로써 저탄소화에 철도공단이 선도적 역할을 수행한다는 것이 핵심이다.

이를 위해 철도공단은 ▲고효율 단열재 및 기계설비 등의 확대 적용 ▲지열을 활용한 철도역 냉난방 대합실 마련 ▲설계 공모 시 제로에너지 설계 반영 ▲태양광 등 신재생에너지 비율 강화 ▲설계·시공단계별 제로에너지 체크리스트 마련 등 세부 실천계획을 수립해 추진한다.

또 철도역 부지 내 수소 및 전기차 충전소 설치 확대와 철도 유휴부지 및 시설물 활용으로 탄소배출 저감 활동을 병행할 계획이다.

철도공단 장봉희 건설본부장은 “로드맵의 단계적 실천으로 정부의 ‘2050 탄소중립’ 정책을 적극 이행하고 철도가 탄소중립 시대를 주도할 수 있도록 책임과 역할을 다하겠다”고 말했다.

