美 정보당국 "알카에다, 1~2년 내 미국 공격할 수도"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 정보당국은 9·11 테러를 저지른 이슬람 극단주의 무장단체 알카에다가 향후 1~2년 내 미국을 공격할 수 있을 것으로 내다봤다.

스콧 베리어 미 국방정보국(DIA) 국장은 14일(현지시간) "알카에다가 1~2년 내 아프가니스탄에서 재구성을 마치고 미국을 공격할 수 있는 능력을 갖출 것"이라고 말했다고 블룸버그통신이 보도했다.

베리어 국장은 "미국은 모든 방법을 동원해 아프가니스탄에 다시 접근할 수 있는 방법을 찾고 있다"며 "현재 이를 우선순위로 두고 있으며 앞으로도 그럴 것"이라고 했다.

미국 정보당국은 이미 아프가니스탄 내 알카에다의 행보를 포착했다. 데이비드 코헨 중앙정보국(CIA) 부국장은 "알카에다가 아프가니스탄으로 이동하고 있는 정황을 발견했다"고 말했다.

전문가들은 그간 탈레반이 알카에다와 유대 관계를 맺고 있다고 봤다. 이들은 미군이 철수하기 전부터 아프가니스탄에 수백명의 알카에다 대원이 있었을 것으로 추정하고 있다.

