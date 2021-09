"코로나19로 달라진 추석" 서울신라호텔, 케이크 판매량 '쑥'

지난해 추석연휴 포함 일주일간 케이크 판매량 2019년 대비 25% ↑

[아시아경제 김유리 기자] '코로나 추석'이 2년째 이어지면서 연휴 풍경도 바뀌고 있다. 가족간 만남이 제한되면서 온라인 성묘나 차례와 같은 새로운 문화가 나타났고, 비대면 상품의 인기에 힘입어 이색 선물세트도 등장하고 있다.

서울신라호텔은 베이커리 '패스트리 부티크'의 연휴 케이크 판매가 증가했다고 15일 밝혔다. 지난해 추석 연휴를 포함한 일주일간 케이크 판매량은 코로나19 발생 이전인 2019년 같은 기간 대비 25% 늘어난 것으로 나타났다. 호텔 측은 "올 연휴는 주말과 이어지는 징검다리 휴일까지 활용하면 최대 열흘 가까이 쉴 수 있어 케이크 판매에 더욱 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

업계에서는 명절 케이크 판매량 증가가 코로나19로 가족 모임이 제한된 데 따른 것으로 보고 있다. 가족간 교류가 많았던 시기에는 명절 고향에 모여 명절 음식을 나눠 먹는데 그쳤으나 올 추석엔 오랜만에 가족과 만난 이들이 이를 기념하고자 한다는 것이다. 친척 등 만남을 자제하는 경우엔 케이크가 개별 가족 단위 또는 친구, 연인과의 연휴 나기를 준비하는 수단이 됐다는 설명이다.

호텔 측은 "코로나19로 고향 방문 또는 여행을 자제하면서 '집콕'하며 친구·연인과 추석을 보내는 이들이 늘어난 것으로 보인다"며 "귀성길에 발생되는 지출이 줄어든 만큼 호텔 케이크와 고급 와인 등으로 명절을 기념하는 모습"이라고 설명했다.

한편 패스트리 부티크에서 지난해 추석연휴 가장 많이 판매된 케이크는 생크림케이크로, 판매 비중이 전체 케이크 판매량의 20%를 차지했다. 산지에서 직접 공수한 녹차가루가 들어간 녹차 초콜릿 케이크와 진한 초콜릿 풍미를 느낄 수 있는 오스트리아 전통 케이크, 자허토르테가 뒤를 이었다.

서울신라호텔 관계자는 "코로나19 이후 테이크아웃 상품들로 구성된 베이커리의 연간 판매량이 성장세"라며 "특히 설·추석 등 명절 판매량 급증은 고무적으로, 전통적인 케이크 성수기인 성탄절·밸런타인데이에 이어 내년에는 명절을 겨냥한 특별 케이크를 선보일 수 있도록 구상 중"이라고 말했다.

