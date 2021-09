조선대, 2022학년도 수시 경쟁률 5.34대 1···전년대비 '상승'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교는 2022학년도 수시모집 원서접수에서 총 3695명 모집에 1만9737명이 지원해 5.34대 1(정원외 포함)의 경쟁률로 기록했다고 15일 밝혔다.

이는 2021학년도 경쟁률인 4.9대 1과 비교해봤을 때 상승한 수치다. 전형별로는 학생부교과(일반전형) 5.02대 1, 학생부교과(군사학과전형) 7.07대 1, 학생부종합(일반전형) 7.55대 1, 학생부종합(지역인재전형) 8.21대 1, 실기/실적(실기전형) 3.41대 1을 기록했다.

특히, 학부 선발을 첫 시행한 약학과는 학생부교과(일반전형)에서 31.6대 1, 학생부종합(지역인재전형)에서 23.6대 1의 경쟁률을 보였다.

의예과, 치의예과의 경우 학생부교과(일반전형) 경쟁률이 각각 12.2대 1과 28.5대 1을 기록하였고 학생부종합(지역인재전형) 경쟁률이 각각 15.7대 1과 21.4대 1을 기록했다.

의·치·약을 제외한 각 모집단위별 경쟁률은 학생부교과(일반전형)에서는 간호학과, 경찰행정학과, 스포츠산업학과, 식품영양학과, 국어교육과, 소방재난관리학과, K-컬쳐공연·기획학과의 순서로 경쟁률이 높게 나타났다.

학생부종합(일반전형)에서는 간호학과, 경찰행정학과, 건축학과(5년제), 상담심리학과, 컴퓨터공학과, 건축공학과, 경영학부의 순서로 경쟁률이 높았다.

또 실기/실적(실기전형)에서는 만화·애니메이션학과, 태권도학과, 시각디자인학과 순서로 높은 경쟁률을 보였다.

제출서류 마감일은 오는 9월 24일까지이며 학생부교과(군사학과전형) 2단계 평가는 10월 18일~20일, 학생부교과(일반전형) 의·치의예과, 사범대학 및 실기/실적(실기전형) 음악교육과 면접고사는 11월 27일 진행된다.

학생부종합(일반전형, 소프트웨어전형) 면접고사는 12월 4일과 5일 진행된다.

실기고사는 오는 10월 30일에 진행되는 등 전형별로 일정이 다르므로 수험생은 해당일정에 맞추어 응시해야 한다. 수시모집 최종합격자는 12월 16일 발표한다.

학생부교과(일반전형)의 사범대학과 실기/실적(실기전형)의 음악교육과는 비대면 면접으로 진행되며 코로나19로 인한 전형 및 운영 변경사항이 발생할 경우 홈페이지를 통해 공지할 예정이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr