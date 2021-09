이것 만큼 우린 ‘원팀’ … 울산 시장·국회의원, ‘예산정책협’ 다 모여 “지역살림 살찌우자”

15일 ‘예산정책협의회’ 두 번째 개최



국회 증액사업·지역현안 해결 ‘똘똘’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 시장과 국회의원 등 울산의 살림살이를 살찌우게 하기 위한 ‘원팀’ 정책수립자들이 한데 모였다.

울산시와 울산국회의원협의회는 15일 오전 7시 30분 서울 여의도 글래드호텔에서 2022년 국가예산 확보와 지역현안 추진을 위한 ‘예산정책협의회’를 열었다.

이번 예산정책협의회는 지난 5월 서울 여의도 글래드호텔에서 개최된 데 이어 두 번째이다.

‘울산국회의원협의회’는 지역 국회의원들이 울산 발전을 위해 뜻을 모아 작년 7월 출범했다.

국민의힘 원내대표 김기현 의원이 회장을 맡고, 더불어민주당 이상헌 의원이 부회장, 국민의힘 서범수 의원이 간사를 맡아 지역 현안 해결과 국가예산 확보를 위해 초당적으로 협력하는 ‘원팀’이다.

이날 송철호 울산시장을 비롯해 간부 공무원과 울산국회의원협의회 김기현 의원(회장, 울산 남구을), 이상헌 의원(부회장, 울산 북구), 이채익 의원(울산 남구갑), 박성민 의원(울산 중구), 권명호 의원(울산 동구), 서범수 의원(울산 울주군) 등 울산지역 국회의원 전원이 참석했다.

울산시는 지역 국회의원과 그간의 국비확보 현황을 공유하고 국회 증액이 필요한 사업과 지역현안 해결을 위한 전략을 논의했다.

심도있게 논의된 주요 국가예산 사업은 ▲울산의료원 설립, ▲국립 탄소중립 전문과학관 건립, ▲3디(D)프린팅 융합기술센터 건립, ▲조선해양 철의장 제조산업 디지털전환 사업, ▲울산자유무역지역 표준공장 증설, ▲미래자동차 전·의장 및 전동부품 기술전환사업 등이다.

지역현안으로는 ▲코로나 상생 국민지원금 지급 및 울산형 소상공인 긴급재난 지원, ▲울산 교통망 혁신 미래비전 제시, ▲반구대암각화 세계문화유산 등재 및 물 문제 대응 등이 논의됐다.

송철호 울산시장은 “울산 국회의원께서 국회에서 국민의힘 원내대표(김기현 의원), 문광위(이상헌 의원), 문광위 위원장(이채익 의원), 문광위(이상헌 의원), 국토위(박성민 의원), 산자위 및 예결위(권명호 의원), 국민의힘 비서실장(서범수 의원)으로 활동하고 있어 어느 때보다도 기대가 크다”고 말했다.

송 시장은 “울산의 재도약과 새로운 미래를 위해 지역 정치권과 긴밀히 소통하고 협력해 국가예산 확보와 지역현안 해결에 총력을 다하겠다”고 했다.

김기현 울산국회의원협의회 회장은 “울산시민의 삶의 질 향상과 울산의 미래 먹거리 확보를 위해 내년 국비 확보는 매우 중요하다”며, “울산 국회의원들이 한마음으로 똘똘 뭉쳐 국비 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr