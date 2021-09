[아시아경제 임혜선 기자] 글로벌 아웃도어 브랜드 블랙야크가 간절기 바람막이 재킷 2종을 출시했다고 15일 밝혔다.

블랙야크 바람막이 재킷 2종 ‘M로드GTX재킷’, ‘M글라이드GTX재킷’은 가볍고 움직임이 좋은 고어텍스 팩라이트 소재를 활용해 만든 것으로 방수, 투습, 발수 기능에 탁월한 것이 특징이다. 심실링 공법으로 방수 기능을 높인 덕분에 변화무쌍한 날씨가 이어지는 가을철 산행에도 입을 수 있다.

또한, 고어텍스 재킷과 미드레이어 제품을 연결하는 블랙야크 ‘비-링크 시스템(B-LINK SYSTEM)’이 적용돼 있어 기온과 상황에 따라 볼패딩 베스트 등 내피와 다양하게 결합해 입을 수 있다.

여기에 ‘M글라이드GTX 재킷’은 빛을 반사하는 재귀 반사 포인트를 적용해 야간 산행에서도 가시성이 뛰어나다.

