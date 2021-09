효성, 한가위를 맞아 '사랑의 생필품' 지원

[아시아경제 황윤주 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 2,000 등락률 +1.65% 거래량 77,461 전일가 121,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 美 찾은 조현준 "시장 지배력 높여야"'2만7천명 관람' 수소모빌리티+쇼 폐막 "탄소중립 핵심, 수소산업 잠재력 확인""기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축 close 그룹이 한가위를 맞이해 국가유공자에 '사랑의 생필품'을 지원했다.

효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 2,000 등락률 +1.65% 거래량 77,461 전일가 121,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 美 찾은 조현준 "시장 지배력 높여야"'2만7천명 관람' 수소모빌리티+쇼 폐막 "탄소중립 핵심, 수소산업 잠재력 확인""기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축 close 은 14일 서울남부보훈지청에 호국보훈 가족을 위한 참치와 햄 200세트를 후원했다. 이번 ‘사랑의 생필품’ 나눔은 서울남부보훈지청에 등록된 국가 유공자와 재가복지대상자에게 전달된다. 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 2,000 등락률 +1.65% 거래량 77,461 전일가 121,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 美 찾은 조현준 "시장 지배력 높여야"'2만7천명 관람' 수소모빌리티+쇼 폐막 "탄소중립 핵심, 수소산업 잠재력 확인""기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축 close 의 ‘사랑의 생필품’ 나눔은 2015년부터 1년에 4번씩 취약계층과 국가유공자에게 전달되고 있다.

효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 2,000 등락률 +1.65% 거래량 77,461 전일가 121,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 美 찾은 조현준 "시장 지배력 높여야"'2만7천명 관람' 수소모빌리티+쇼 폐막 "탄소중립 핵심, 수소산업 잠재력 확인""기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축 close 관계자는 "민족의 명절인 추석을 맞이해 나라를 위해 헌신하고 희생하신 국가유공자 분들께 조금이나마 감사의 마음을 표하고자 ‘사랑의 생필품 나눔’을 진행하고 있다"라고 전했다.

한편, 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 2,000 등락률 +1.65% 거래량 77,461 전일가 121,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 美 찾은 조현준 "시장 지배력 높여야"'2만7천명 관람' 수소모빌리티+쇼 폐막 "탄소중립 핵심, 수소산업 잠재력 확인""기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축 close 은 지난 6월 자매결연 부대인 육군 광개토부대에 군 장병복리후생의 일환으로 세탁 카페를 후원했고, 위문금 1000만원과 제습기 20대를 전달했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr