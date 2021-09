文, 신임 감사원장 후보자에 '감사원 출신' 최재해(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 신임 감사원장에 감사원 출신인 최재해 LS전선 비상임감사가 임명됐다. 최종 임명되면 지난 6월 28일 최재형 전 원장이 사임한 이후 2개월 넘게 공석이었던 감사원장직이 채워지게 된다. 청와대는 "감사원의 독립성과 정치적 중립성 강화"를 임명 이유로 밝혔다.

박수현 국민소통수석은 14일 오후 "문재인 대통령은 오늘 감사원장 후보로 최재해 전 감사원 감사위원을 지명했다"고 밝혔다.

1960년생인 최 신임 감사원장 후보자는 동국대 사범대학부속고, 성균관대 행정학과, 서울대 행정학 석사를 거쳐 미국 인디애나대에서 정책학 석사를, 성균관대 행정학 박사 학위를 받았다.

행시 28회 출신인 그는 감사원에서 기획관리실장, 제1사무차장, 감사위원을 역임했으며 현재 LS전선 비상임감사로 재직 중이다.

청와대는 "최 후보자는 기획관리실장, 제1사무차장 등 핵심 보직을 거쳐 감사위원을 역임한 감사 전문가"라며 "감사행정에 대한 풍부한 경험과 전문성, 법과 원칙에 따라 업무를 수행하는 합리적 리더십, 뛰어난 조직관리 능력을 두루 갖추고 있어 대내외에 신망이 두텁다는 평가를 받고 있다"고 밝혔다.

이어 "감사원에 재직하면서 쌓은 균형감 있는 식견과 탁월한 업무 역량을 바탕으로 국민의 눈높이에 맞는 엄정하고 공정한 감사운영을 통해 감사원의 독립성과 정치적 중립성을 강화하고, 국민에게 신뢰받는 공직사회 실현에 기여할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

최 후보자는 국회 인사청문회를 거쳐 최종 임명된다.

