무안군, 어린이·임신부 인플루엔자 예방접종 시작

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 14일부터 어린이·임신부 대상 인플루엔자 예방접종을 시작으로 만 65세 이상 어르신, 취약계층 등에 대한 인플루엔자 예방접종을 차례대로 실시하고 있다고 밝혔다.

14일에는 어린이 2회 접종대상자(생후 6개월 이상 13세 이하 처음 접종자)와 임신부, 10월 12일부터는 어린이 1회 접종대상자, 만 75세 이상 어르신, 10월 18일부터는 만 70세 이상 74세 이하 어르신, 취약계층(기초생활수급자, 차상위대상자, 국가유공자, 장애인), 10월 21일부터는 만 65세 이상 69세 이하 어르신을 대상으로 접종을 한다.

접종대상자는 본인임을 확인할 수 있는 신분증, 임신부는 확인 서류(산모수첩, 임신확인서)를 지참하고 방문해야 하며, 접종 기관은 보건기관과 인플루엔자 지정의료기관이다.

지정의료기관은 보건소와 군 홈페이지, 예방접종도우미 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 예방접종과 관련된 자세한 사항은 무안군 보건소로 문의하면 된다.

김산 군수는 “올해는 코로나19 백신과 인플루엔자 접종이 함께 진행되는 만큼 보건기관과 의료기관에 많은 인원이 한꺼번에 몰리지 않도록 반드시 사전예약을 해주시기를 바란다”며 “예방접종이 일정에 따라 차질 없이 진행될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

