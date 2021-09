탈레반 2인자 바라다르, 육성 메시지로 건재과시...사망설 부인

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 무장정파 탈레반의 2인자로 알려진 물라 압둘 가니 바라다르가 직접 육성 메시지를 공개하며 건재를 과시했다. 그는 앞서 탈레반 내 권력투쟁 도중 총격을 받아 중상을 입은 것으로 알려지면서 사망설이 떠돌자 이를 불식시키기 위해 직접 육성을 공개한 것으로 알려졌다.

14일 아프간 현지매체 톨로뉴스 등 외신에 따르면 바라다르는 전날 육성메시지를 공개해 자신의 사망설을 부인하며 "지난 며칠동안 카불을 떠나있었다"며 "잘 지내고 있으며 사망설은 어디까지나 가짜 선전전"이라고 강조했다. 이어 "용감하게 모든 거짓말을 거부하라. 현재 아무런 이슈가 문제가 없다는 점을 확인해줄 수 있다"고 강조했다. 다만 해당 오디오 육성 메시지의 진위여부는 알 수 없다고 외신들은 전했다.

앞서 지난 3일 바라다르는 카불에서 탈레반 내 자신과 다른 계파인 하카니 네트워크측 대원들과의 총격전으로 큰 부상을 입고 파키스탄으로 후송됐다고 알려지면서 사망설이 나돈바 있다. 탈레반도 자신들의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 해당 메시지를 올렸고, 탈레반 대변인 수하일 샤힌도 자신의 트위터에 관련 내용을 언급했다.

앞서 탈레반은 대변인을 통해 바라다르가 파이즈 하미드 파키스탄 정보국(ISI) 국장, 마틴 그리피스 유엔 인권담당 사무차장 등을 만났다는 점을 밝히며 바라다르가 건재하다는 점을 강조하기도 했다.

