네이버 스마트스토어, 정산 속도 높인다…주문 후 약 3.3일이면 정산

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버파이낸셜은 네이버 스마트스토어의 정산 기준을 오는 12월부터 '집화 완료 다음날'로 앞당긴다고 14일 밝혔다.

현재 빠른정산 기준 정산 시간은 주문 후 약 4.4일 걸린다. 집화 완료 다음날로 앞당기면 3.3일로 더 단축된다.

집화 완료는 상품이 판매자로부터 택배회사로 인수되어 배송이 시작될 준비가 완료된 상태로, 사실상 배송 시작 단계를 의미한다. 매출 채권을 담보로 판매자가 일별로 이자비용을 부담해야 하는 선정산 금융상품이 아닌데도 ‘집화 완료’를 기준으로 해 무료로 정산해 주는 서비스는 세계에서도 네이버 스마트스토어가 최초다.

??빠른정산 서비스는 네이버가 스마트스토어 판매자에게 제공하는 다양한 친 판매자 정책 가운데 특히 만족도가 높은 서비스로 손꼽힌다. ?네이버파이낸셜은 지난해 11월 본 서비스를 시작한 이후 지난 3월 빠른정산 누적 지급액 1조원, 6월에는 3조원을 달성했다. 오는 9월에는 약 5조원에 달할 정도로 빠르게 확대되고 있다.

네이버파이낸셜은 빠른정산 제공 대상 판매자 기준도 완화키로 했다. 3개월 연속 ‘월 거래액 100만원’에서 ‘월 거래 건수 20건’으로 기준을 변경, 더 많은 중소 판매자들이 이용할 수 있도록 범위를 넓힐 예정이다.

또 기존에는 판매자 개인의 연체기록이 있으면 빠른정산 서비스를 받을 수가 없었는데, 오는 12월부터는 빠른정산 신청 시? 과거 연체기록과는 상관없이 스마트스토어에 꾸준히 거래 기록이 있으면 신청할 수 있도록 할 예정이다.

한성숙 네이버 대표는 "네이버의 자회사 네이버파이낸셜은 데이터와 기술 및 금융회사들과의 협력을 기반으로 SME들을 위한 데이터 금융 시장을 개척해 나가는데 집중할 예정"이라고 말했다.

