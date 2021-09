삼성, 사회공헌 청년일자리 3만개 창출…김부겸 "과감한 투자 감사"

정부-삼성, '청년희망 ON' 파트너십

[세종=아시아경제 손선희 기자] 삼성이 향후 사회공헌(CSR) 프로그램을 통해 향후 3년 간 매년 1만개씩 총 3만개의 청년 일자리를 창출하겠다는 계획을 14일 발표했다. 김부겸 국무총리는 "우리사회에 지금 가장 필요한 것은 청년 일자리 확대"라며 "삼성의 과감한 투자에 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이날 국무조정실에 따르면 정부와 삼성은 서울 강남구 '싸피(SSAFY) 서울 캠퍼스'에서 이 같은 내용의 '청년희망 온(ON)' 프로젝트 파트너십을 맺었다. 정부 측에서는 김 총리를 비롯해 안경덕 고용노동부 장관, 구윤철 국무조정실장이, 삼성 측에서는 이재용 삼성전자 부회장, 성인희 사장, 이인용 사장, 주은기·나기홍 부사장 등이 참석했다.

SSAFY는 만 29세 이하 취업준비생 및 졸업예정자를 대상으로 운영하는 취업 연계형 소프트웨어(SW) 교육 프로그램이다. 미취업 교육생에게 월 100만원의 교육보조금을 지급하고 관련 교육 비용도 삼성에서 제공한다.

이날 간담회에서 삼성은 취업연계형 SSAFY 교육생을 기존 연간 1000명에서 내년부터 2000명 이상으로 증원하고, 스마트공장·지역청년활동가 지원사업 등을 통해 향후 3년간 총 3만개의 청년일자리 창출 효과를 갖는 사회공헌 계획을 발표했다.

이번 간담회는 김 총리가 추진하는 '청년희망 ON' 프로젝트의 두 번째 행사로, 앞서 KT도 관련 파트너십을 통해 1만2000명의 추가 채용 계획을 밝혔다.

국조실 측은 "다른 국내 대기업의 추가적인 참여를 통해 계속될 예정"이라고 밝혔다.

