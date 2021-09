[아시아경제 박지환 기자] 디엔에이링크는 한국생명공학연구원과 16억원 규모의 국가 바이오 빅데이터 구축을 위한 인간 전장유전체 데이터 생산 계약을 체결했다고 14일 공시했다.

계약금액은 최근 매출액의 10.22%에 해당된다. 계약기간은 오는 2022년 11월30일까지다.

