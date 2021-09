삼화페인트, 항바이러스 페인트 '안심닥터 수성내부1급' 출시

[아시아경제 김종화 기자] 삼화페인트공업㈜이 국내 최초 코로나바이러스에 대응하는 항바이러스 페인트 '안심닥터'에 이어 KS규격(KSM6010 2종 1급)에 부합하는 '안심닥터 수성내부1급'을 출시했다.

KSM6010 2종 1급은 건물 내벽, 계단식 아파트 복도, 지하주차장 등에 사용하는 건축물 내부 수성도료 관련 KS규격이다. 안심닥터 수성내부1급은 이 규격에 부합하도록 설계된 제품으로 내알칼리성, 내수성, 내구성, 내세척성이 우수하면서 항바이러스 기능까지 보유하고 있다.

안심닥터 수성내부1급은 보건복지부 산하 기관에서 비피막바이러스(non-enveloped virus)인 피코르나바이러스로 항바이러스 기능을 검증했다. 미국 환경청(US EPA) 백서에 따르면 항바이러스제에 대한 내성이 강한 비피막바이러스에서 항바이러스 효과가 있으면 이보다 내성이 약한 코로나, 에볼라 등의 피막바이러스(enveloped virus)에도 효과가 있다고 보고됐다.

아울러 인체에 유해한 유기용제 및 중금속 성분이 없으며, 휘발성 유기화합물(VOC)의 함량을 최소화해 친환경성까지 더했다.

삼화페인트 관계자는 "코로나19로 항바이러스 건축자재 수요가 증가하는 추세를 반영해 이번 제품을 개발하게 됐다"면서 "집에 머무는 시간이 늘어난 만큼 아파트 도장 시장부터 선제적으로 공략할 계획"이라고 밝혔다.

