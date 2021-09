이마트24, 한국도로공사와 졸음운전 방지 캠페인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 한국도로공사와 추석 명절기간 동안 교통량 증가에 따른 사고 예방을 위해 안전운전 캠페인을 진행한다고 14일 밝혔다.

이마트24는 운전 시 많이 찾는 커피와 차음료의 패키지 디자인에 교통안전 문구와 졸음운전 예방 문구를 넣어 판매한다. 대상 상품은 민생커피와 민생옛날차음료이다. 기존 패키지 디자인에 졸음쉼터 표지판을 추가하고, 충분한 휴식을 통해 졸음운전을 피하자는 내용의 메시지를 담았다. 캠페인 음료는 이마트24 전국 매장과 한국도로공사 관할 휴게소 내 편의점에서도 판매될 예정이다.

이마트24는 행사 상품을 매장에서 구매 후 모바일 애플리케이션(앱) 통합바코드를 스캔하면 경품을 선물로 주는 이벤트도 진행한다. 행사상품 1개당 스탬프 1개가 적립되며, 스탬프 2개가 적립될 때마다 모바일앱 이벤트 페이지에서 경품 뽑기를 할 수 있다. 경품은 한국도로공사의 캐릭터 쿠션(20개), 인형세트(80개), 이마트24 1만원 모바일상품권(100개), 이마트24 5000원 모바일상품권(400개)다.

이마트24 관계자는 “추석 연휴를 앞두고 장거리 운전을 나서는 고객들이 증가할 것으로 보고, 음료상품을 통한 안전운전을 안내하는 캠페인을 준비하게 됐다”며 “민생커피·차음료를 즐기며 쉬어가는 시간을 갖고 안전운전 하길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr