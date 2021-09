국회 입법안 합리적 조율 강조…"균형있는 방안 마련되도록 지원"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대 핵심 관계자는 13일 기자들을 만난 자리에서 온라인 플랫폼 규제와 관련해 청와대도 합리적인 안이 마련되도록 적극적인 역할을 하겠다고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 "지금 관계 부처 간에 의견이 충분히 조율돼서 합리적인 안이 마련될 수 있도록 청와대도 적극적인 역할을 하겠다"면서 "국회에 제출된 여러 가지 입법안 논의 시에도 합리적이고 균형있는 방안이 마련될 수 있도록 청와대도 정부도 적극 지원하겠다"고 말했다.

