고용부 장관, '1인당 300만원' 국민취업지원제도 집행 독려

'추진상황 점검회의' 개최…48개 지방관서 참석

4인가구 월 243만→292만원 지원자격 확대

안 장관, 지방관서에 "적극적인 제도 안내" 당부

[세종=아시아경제 문채석 기자] 청년, 중장년, 경력단절여성 등 고용취약계층에 1인당 최대 300만원의 구직촉진수당을 지급하는 '국민취업지원제도' 집행률을 높이기 위해 고용부 장관이 직접 나섰다. 전국 48개 지방관서를 대상으로 한 온라인 회의를 열고 "적극적으로 제도를 안내하라"고 당부했다. 올해 처음으로 도입한 한국형 부조제도로, 전국민고용보험과 국민 평생 직업능력개발 지원방안과 함께 정부가 '3대 고용·사회안전망' 중 하나로 강조하는 정책인 만큼 첫 해부터 성과를 내야 한다는 주문이다.

고용노동부는 13일 오후 2시부터 안 장관 주재로 전국 48개 지방관서장이 참여하는 '국취제도 추진상황 점검회의'를 영상으로 개최했다고 밝혔다. 앞서 지난 7일 국무회의에서 정부는 국취제도 지원대상을 중위소득 50% 이하에서 60% 이하로 확대하는 내용의 '구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률 시행령' 개정안을 의결했다. 1인가구 기준 91만4000원에서 109만6000원, 4인가구로는 243만8000원에서 292만5000원까지 지원할 수 있게 됐다.

안 장관은 "올해는 2차 고용안전망인 국취제도가 우리 노동시장에 도입된 첫 해로서, 지금 이 자리에 있는 모두가 막중한 책임감을 가져야 한다"며 "이번 제도개선은 폭넓게 취업지원을 해달라는 현장의 요구를 신속히 반영한 것으로, 개선 내용을 지역 내 청년, 구직자 등이 꼭 알고 신청할 수 있도록 홍보하는 것이 가장 중요하다"고 강조했다. "내 자녀, 내 가족을 취업시킨다는 마음으로 기관장이 적극적으로 나서서 제도안내에 힘써달라"는 표현까지 썼다.

이어 "고용센터가 일자리 지원의 최전선에서 구직자분들의 어려움에 귀 기울이고, 공감과 지지를 바탕으로 실질적인 지원을 할 수 있도록 열(熱)과 성(誠)을 다해 나가자"고 독려했다. 이날 회의에선 참여자 발굴 우수관서인 부산고용센터와 일경험 추진 우수관서인 서울, 전주센터 사례를 공유하기도 했다.

