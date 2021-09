충남, '충청권 지방은행 설립' 지역금융 활성화 모색

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 충청권 지방은행 설립을 통한 지역금융 활성화 방안을 모색한다.

14일 도는 전날 예산 스플라스리솜에서 이 같은 내용의 ‘제2차 비상경제상황 점검회의’를 가졌다고 밝혔다.

회의는 현 시점에 지역 경제상황을 진단하고 충청권 지방은행 설립 등 경제 관련 주요 이슈 대책을 모색하는 자리로 마련됐다.

특히 이 자리에선 충청권 지방은행 설립이 화두로 떠올랐다. 우선 충남경제동향분석센터 방만기 센터장은 ‘충청권 지역금융 활성화 방안?특화된 충청권 지방은행 설립 방안’ 주제발표를 통해 지방은행 설립 필요성과 역할론을 강조했다.

방 센터장은 “중소기업 금융 접근성 개선과 지역 재투자를 통한 지역경제 활성화 등 지역 밀착 금융을 실현해 금융시장 양극화를 개선하려면 충청권 지방은행 설립이 중요하다”고 제언했다.

또 양승조 충남도지사는 “1998년 충청은행, 1999년 충북은행 퇴출 후 충청권에는 지역경제와 상생하고 지역민과 동행하는 지방은행이 사실상 종적을 감췄다”며 “이로 인해 지역자본의 외부 유출은 가속화되고 지역민의 금융서비스 접근성도 열악해진 게 현실”이라고 진단했다.

그러면서 “이제라도 충청권에 지역경제의 선순환 구조를 지지할 버팀목으로 향토 금융이 필요하다”며 “도는 충남혁신도시, 서해선 KTX 직결, 충남민항 건설을 잇는 민선 7기의 새로운 대표사업으로 충청권 지방은행 설립을 추진해 코로나19 등으로 직면하게 된 비상경제상황에 돌파구를 마련하겠다”고 말했다.

이 외에도 회의에선 현재 지역경제상황 진단분석을 통해 ▲가계대출 추이 ▲100대 생활밀접업종 사업자 변화 ▲충남 소재 상장사 실적분석 ▲일본 수출 규제 후 변화 등을 지역 내 주요 경제이슈로 꼽았다.

한편 도는 내달 충청권 시·도지사 간 ‘지방은행 공동추진 협약’을 체결하고 관련 사업을 공동추진 함으로써 충청권 지방은행이 대전·세종·충북과 연합해 운영되는 형태로 확대하는 방안도 모색한다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr