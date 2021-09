신한금융투자, 외화채권 온라인 매매서비스 개선

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 지난 10일 외화채권 온라인 매매서비스를 개선했다고 13일 밝혔다.

신한금융투자는 이번 업데이트를 통해 기존 달러표시 해외채권 종목뿐만 아니라 헤알화표시 브라질국채도 매매가 가능하도록 종목을 확대했다. 또한 채권 종목 및 일별 금리추이를 확인할 수 있는 차트 기능과 국가별 국채금리를 확인할 수 있는 화면을 추가했다.

더불어 채권을 처음 접하는 고객을 위해 채권가이드(채권투자·해외채권 시작하기)를 제공한다. 채권의 기본 개념과 용어, 투자방법과 투자위험뿐 아니라 중개과정 및 수수료, 투자금액별 현금흐름 시뮬레이션 등을 통해 투자정보를 쉽고 정확하게 알 수 있다.

신한금융투자는 지난 2019년 미국국채를 포함한 달러표시 해외채권을 모바일을 통해 100달러 이상 소액으로 매매 가능한 서비스를 오픈했다.

김기동 신한금융투자 FICC영업본부장은 “기존에 고객이 직접 내방해 해외채권 매매를 해야 해서 사전에 채권 금리 및 환율과 같은 투자정보를 파악하는데 어려움이 있었다”며 “온라인 중개 플랫폼 확장을 통해 고객에게 보다 높은 편의성을 제공하겠다”고 밝혔다.

신한금융투자 외화채권 온라인매매서비스는 신한금융투자 모바일 앱 ‘신한알파’에 접속해 ‘상품’ 탭에서 ‘채권/RP’를 클릭해 해외채권 종목을 확인하고 매매할 수 있다.

