노원구 ‘국민상생 지원금 사용업소 안내 스티커’ 제작?배포

지원금 사용가능 업소 1만 7000여 개소에 안내 스티커 제작?배포... 지원금 사용처와 사용기간을 한 눈에 알기 쉽게 표기

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 지역 내 코로나 상생 국민지원금 사용업소임을 알리는 안내용 스티커를 제작?배포한다.

구는 지난 6일부터 코로나19로 침체된 지역경제 회복을 위해 국민지원금을 지원하고 있다. 이번에 지급되는 국민지원금은 백화점, 대형마트 등 사용불가 업종을 제외, 지역 내 상점, 병원, 학원 등 다양한 업소에서 사용할 수 있지만 사용가능 업소 여부를 일일이 확인하기 어려워 불편사항도 따르고 있다.

이에 구는 주민들이 국민지원금 사용처를 한 눈에 파악하기 쉽도록 스티커를 제작해 해당 업소에 배부하기로 했다. 스티커에는 올 12월31일까지 지원금을 사용해야 한다는 사용기한 안내도 담았다.

배부 대상은 국민지원금 사용이 가능한 지역 내 전통시장, 동네 슈퍼마켓, 음식점 등 총 1만 7000여 개 업소다. 안내 스티커는 각 동별로 통반장을 통해 배포, 동 주민센터를 통한 방문 수령도 가능하다.

해당 업소에서는 안내 스티커 배부를 반기는 분위기다. 구청 인근에서 음식점을 운영하는 A씨는 “국민지원금 사용이 가능하다는 걸 어떻게 홍보해야 하는지 고민이 많았다”면서 “구청에서 스티커를 배부해주니까 고객들이 지원금 사용이 가능한지 물어보지 않고 바로 알 수 있어서 편하고, 따로 홍보하지 않아도 고객들이 스티커를 보고 많이 찾아와 주실 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

구는 정부의 코로나 상생 국민지원금 지원계획이 발표된 직후 ‘국민지원금 지원 추진단(TF)’를 구성하는 등 만반의 준비를 해왔다. 추진단은 구청 대강당에 임시 사무실을 설치하고 콜센터 운영, 지급 및 이의신청 결정, 일일 상황관리 등 총괄적인 업무를 수행한다.

또 19개 동에 동장을 반장으로 하는 실행반을 각각 운영하여 전담 접수창구를 마련하고 찾아가는 방문접수를 수행하는 등 구청과 동 주민센터가 합심하여 국민지원금 접수와 관련한 주민 불편을 사전에 예방하고 있다. 9월 현재 노원구민 중 국민지원금 대상자는 약 42만3000여 명으로 추산된다. 이는 6월 말 기준 주민등록 인구 51만5000여 명의 약 82%에 달하는 인원이다.

오승록 구청장은 “국민지원금은 주민들 뿐 아니라 지역의 소상공인에게도 침체된 지역경제 회복의 큰 기회가 될 것”이라며 “지원금을 신청하고 사용하는 전 과정에서 구민들이 불편함을 느끼지 않도록 세심하게 살펴 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr