경기도, 평생학습포털 '지식(GSEEK)' 회원수 140만 돌파

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 평생학습포털 '지식(GSEEK)' 회원 수가 140만명을 돌파했다.

경기도는 2016년 10월부터 외국어ㆍITㆍ자기개발ㆍ생활취미ㆍ인문소양 등 8개 분야 1500여개의 온라인교육 콘텐츠를 무료로 제공하고 있는 '지식'이 코로나19 확산 이전인 2019년 12월 71만여 명의 회원에서 올해 9월 140만여 명으로 2배 늘었다고 13일 밝혔다.

특히 코로나19 이후 갑작스런 실직과 구직난에 따른 '교육 복지' 수요가 증가하면서 경기도 '지식' 강의를 찾는 사람이 급증했다는 게 도의 설명이다.

도는 이에 따라 평생학습포털 활용 폭을 넓히고 있다. 지난 6월에는 화상회의 플랫폼인 '줌(Zoom)'에 경기도가 자체 개발한 학사관리 시스템을 결합한 '화상 학습 서비스'를 개시했다.

또 지역 간 교육격차 해소를 위해 도ㆍ시군의 온라인교육과 실시간 평생교육 서비스도 통합 운영 중이다.

올 연말까지 보건건강국(코로나19 감염예방관리), 일자리재단(협동조합 직무교육), 공정국(하도급법의 이해), 여성가족재단(풀뿌리 활동가 교육), 31개 시ㆍ군(취미, 문화, 인문, 외국어, 정보화 교육) 등 도ㆍ시군의 80여개 화상학습 콘텐츠도 개설한다.

