명절택배 사칭 스미싱 우려…"미확인 URL 누르지 마세요"

[아시아경제 차민영 기자] "OO님 추석명절 선물로 모바일 상품권을 보내드립니다. 확인 바랍니다. "

정부 부처가 추석 연휴를 앞두고 선물(택배) 배송 확인, 국민지원금 등을 사칭한 스미싱이 증가할 것으로 예상된다며 이용자 주의를 당부했다.

과학기술정보통신부, 금융위원회, 경찰청, 한국인터넷진흥원(KISA), 금융감독원 등 정부 관계부처는 스미싱 범죄 공동 대응체계를 가동한다고 12일 밝혔다.

올해 1~8월 스미싱 신고(접수)·차단 건수는 18만4000여건으로 전년 동기간 대비 74% 감소했으나, 택배 사칭 스미싱 유형이 93%를 차지하고 있다. 추석 명절 기간 선물 배송 등에 악용될 가능성이 높다는 뜻이다.

이용자가 스미싱(보이스피싱) 사기 피해를 사전에 예방하기 위해서는 ▲택배 조회, 명절 인사, 모바일 상품권·승차권·공연예매권 증정 등의 문자 속에 출처가 확인되지 않은 인터넷주소(URL) 또는 전화번호를 클릭하지 않아야 한다.

또한 ▲미확인 애플리케이션(앱)이 함부로 설치되지 않도록 스마트폰의 보안설정을 강화하고, 앱을 다운로드 받을 경우 문자 속 링크를 통해 받지 않고 공인된 오픈마켓을 통해 앱을 설치해야 한다. ▲백신프로그램을 설치해 업데이트 및 실시간 감시 상태를 유지하고 ▲본인인증, 재난지원금 및 백신예약 조회 등의 명목으로 신분증이나 개인정보·금융정보를 요구하는 경우 절대 입력하거나 알려주지 않는 것이 중요하다.

정부는 관계부처 간의 협업을 통해 스미싱 모니터링 및 사이버 범죄 단속 강화 등을 중점적으로 실시할 계획이다.

과기정통부와 KISA는 추석 연휴기간 스미싱 범죄 관련 24시간 모니터링을 실시한다. 신고·접수된 스미싱 정보를 분석해 악성앱 유포지를 신촉 차단한다. 이통3사와 협력해 각 통신사 명의로 '보이스피싱 주의문자'도 순차 발송한다.

금융위원회와 금융감독원은 추석연휴 기간 동안 금융업권과의 협조를 통해 안내 등 예방 홍보에 나선다. 경찰청은 스미싱 피해 예방을 위해 경찰청 홈페이지와 모바일 앱인 ’사이버캅‘을 통해 예방 수칙·피해 경보 등을 제공하고 사이버범죄 단속을 강화한다.

명절 연휴 중 스미싱 의심 문자를 수신했거나 악성앱 감염 등이 의심 되는 경우 국번없이 118 상담센터에 신고하면 24시간 무료 상담 받을 수 있다.

