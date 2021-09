아모르 파티’ 김연자 은평구 홍보대사 위촉

은평구민 가수 김연자, 10일 은평구 홍보대사 위촉



[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 10일 가수 김연자를 홍보대사로 위촉했다.

가수 김연자는 대한민국 대표 트로트 가수다. 80·90년대 일본에서 '엔카의 여왕'으로 불리며 큰 성공을 거둔 그녀는 일본 내에서도 인지도가 매우 높은 한국인 가수로 명성을 떨쳤다. 2016년 이후에는 대표곡 ‘아모르파티’가 국내에서 역주행하는 신화를 쓰며 젊은 세대에게도 큰 인기를 얻었고, 현재 전 세대를 아우르며 사랑받는 국민가수로 왕성한 활동을 하고 있다.

은평구민인 가수 김연자는 이번 홍보대사 위촉을 계기로 앞으로 구 홍보와 행사 참여 등 다양한 활동을 이어나갈 예정이다.

가수 김연자는 “은평구민으로서 은평구 홍보대사로 위촉돼 정말 기쁘다. 은평구는 세계적인 명산인 북한산과 함께 은평의 중심부에는 불광천이 흐르고 있어 자연과 도심이 조화를 이루어 정말 살기 좋은 곳이다. 은평구 홍보대사로서 앞으로 은평의 다양한 명소를 널리 알리는 데 앞장서겠다”고 소감을 전했다.

김미경 은평구청장은 “가수 활동으로 바쁜 중에도 홍보대사를 흔쾌히 수락해 준 김연자 님께 진심으로 고마움을 전한다”며 “김연자 홍보대사가 가진 경쾌하고 따뜻한 이미지로 코로나로 힘든 시기를 보내고 있는 은평구민에게 용기와 희망을 북돋아 주고 나아가 은평구를 널리 알려 구 브랜드 가치를 드높여 주기를 기대한다”고 화답했다.

