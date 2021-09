文대통령 "간섭하지 않으며 방송인의 든든한 지원자 될 것"

제58회 방송의날 영상 축사…"방송이 소외된 사람들의 다양한 목소리 담는 그릇 되길 희망"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 10일 제58회 방송의 날과 제48회 한국방송대상 시상식을 맞아 보낸 영상 축사를 통해 "방송이 약하고 소외된 사람들의 다양한 목소리를 담는 그릇이 되길 희망한다"면서 "간섭하지 않으면서도 우수한 프로그램들이 더 많이 생산될 수 있도록 방송인의 든든한 지원자가 될 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "지난 1년, 우리 방송은 코로나의 악조건 속에서도 한 편 한 편의 프로그램마다 더 큰 책임감을 담아 국민의 곁을 지켰다"면서 "방역 관련 정보를 정확하게 전달하고, 잘못된 정보를 바로잡으려 노력했다"고 평가했다.

문 대통령은 "올해 출품된 프로그램들 중 많은 수가 지역사회의 이슈를 깊이 있게 조명했다. 지역민들의 생생한 시선과 독자적인 목소리로 지역에서부터 활력을 되찾고자 한 노력이 매우 돋보인다"고 말했다.

문 대통령은 "방송을 통해 우리는 다른 이들의 마음도 내 마음처럼 이웃을 생각하고, 어려운 사람들을 돕고자 하며, 공동체의 이익과 선에 이바지하려 한다는 사실을 확인한다"면서 "방송인들이 흘린 땀방울이 더 나은 삶, 더 좋은 사회를 우리 모두 함께 꿈꿀 수 있는 동력을 만들어내고 있는 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "지상파 방송이 축적한 인프라와 노하우를 바탕으로 수많은 채널과 플랫폼들이 가지를 뻗고, 방송 콘텐츠로 시작된 ‘한류’는 세계에 대한민국을 알리고, 매력과 호감을 높이는 소프트파워의 중요한 자산이 됐다"면서 "정부는 급변하는 미디어 환경 속에서도 공공성을 지키는 여러분을 응원한다"고 전했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr