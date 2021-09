[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 현아가 과감한 방송 활동용 의상을 공개했다.

최근 현아는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 현아는 흰색 망사스타킹을 신고 독특한 양갈래 머리를 하고 있다. 분홍색 란제리룩과 과감한 포즈가 눈길을 사로잡는다.

이를 본 팬들은 "넘 예뻐요. 다른 사진 또 없나요?" "언니 누가 살아있는 솜사탕이랑 브로콜리래요" "왕 예쁜 날에 사진이 빠질 수 없지" 등의 반응을 보였다.

한편 현아는 9일 남자친구 가수 던과 함께 결성한 유닛 현아&던으로 첫 EP 앨범 '1+1=1'을 발표했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr