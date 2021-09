[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 독보적인 섹시함을 과시했다.

최근 제시는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 제시는 베이지색 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 구릿빛 피부와 잘록한 허리, 글래머러스한 몸매에서 건강미가 느껴진다.

이를 본 지인과 팬들은 "아름다운 누나" "검은색 머리가 잘 어울려요" "말해 뭐해" 등의 반응을 보였다.

