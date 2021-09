‘목포자연사박물관, 이제 온라인으로 관람하세요'

유물, 전시실 등 가상현실 완벽 재현...PC, 모바일로 무료 관람

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포에 소재한 목포자연사박물관이 전시콘텐츠 온라인 서비스를 시작했다.

9일 박물관 관계자는 코로나19로 인해 문화 활동이 자유롭지 못하는 상황에 맞춰 관람객이 박물관을 직접 방문하지 않아도 전시콘텐츠를 관람할 수 있는 ‘가상현실(VR) 온라인 전시’ 서비스를 무료로 제공한다고 밝혔다.

온라인 전시 관람은 목포자연사박물관 홈페이지 ‘VR 온라인 전시관’에서 이용할 수 있다.

‘VR 온라인 전시’는 실제 전시실에 있는 유물, 사진, 설명글 등을 온라인 공간에 완벽하게 재현해 가상의 관람을 실감나게 경험할 수 있는 서비스다.

온라인 관람객은 PC와 모바일기기만 있으면 클릭을 통해 화면 속 전시공간에서 360˚ 회전해 자유롭게 이동하면서 유물을 확대해서 살펴보는 등 현장감 넘치는 체험을 할 수 있다.

김형순 목포자연사박물관장은 “자연사박물관, 생활도자박물관, 어린이바다과학관의 전시물을 비롯해 이미 종료된 기획전, 현재 전시 중인 기획전을 망라해 관람객이 언제 어디서나 감상할 수 있도록 온라인 서비스를 구축했다. 만족스러운 색다른 경험이 될 것이다”고 밝혔다.

