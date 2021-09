공정위, '가맹택시 콜 몰아주기' 의혹 카카오T 불공정행위 조사중

[세종=아시아경제 권해영 기자] 공정거래위원회가 카카오T 애플리케이션을 통한 카카오모빌리티의 불공정행위를 조사 중이다.

김재신 공정위 부위원장은 10일 공정위·한국산업조직학회가 공동 주최한 '검색알고리즘의 공정성·투명성과 경쟁이슈' 학술토론회에서 "국내 주요 모빌리티 플랫폼이 비(非)가맹택시를 차별하고 가맹택시에 배차를 몰아주었다는 신고도 접수돼 관련 조사가 진행 중"이라고 밝혔다.

김 부위원장이 언급한 '국내 주요 모빌리티 플랫폼'은 카카오모빌리티다. 지난해 택시 단체들은 카카오모빌리티가 카카오 가맹택시에 '콜(승객 호출)'을 몰아주는 불공정행위를 하고 있다고 공정위에 신고서를 냈다.

공정위는 신고서를 받은 뒤 올해 초 카카오모빌리티의 자회사 KM솔루션에서 현장조사를 벌이는 등 전방위 조사를 진행하고 있다. 택시 호출 시장을 장악한 카카오모빌리티의 '콜 몰아주기'가 시장지배력 남용과 거래상 지위 남용으로 공정거래법 위반에 해당할 수 있다는 게 공정위 판단이다.

