강기석 서구의원 대표 발의

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 강기석 광주광역시 서구의회 의원이 발의한 ‘공공와이파이 제공 및 이용 활성화에 관한 조례안’이 10일 제 298회 임시회 제2차 본회의에서 의결됐다.

해당 조례안은 공공와이파이 서비스 제공과 이용 활성화의 기본 방향과 정책수립 및 추진에 필요한 사항을 규정함으로써 균등한 디지털 접근권을 바탕으로 지역·계층간 정보화 격차 해소와 구민의 삶의 질 향상을 내용으로 한다.

강 의원은 “디지털 뉴딜시대 가속화에 따라 공공와이파이의 수요와 이용이 꾸준히 증가할 것이므로 이번 조례 제정을 통해 서구민과 방문객이 어디서나 와이파이를 이용할 수 있는 통신 환경을 조성했으면 좋겠다”고 밝혔다.

