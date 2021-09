文대통령, 몽골 대통령과 '전략적 동반자 관계' 격상 합의

화상 정상회담 개최, 친환경 산업과 방역 보건 등 미래지향적 실질 협력 확대 논의

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 10일 오후 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 화상 정상회담을 열고 양국의 전략적 동반자 관계 격상을 합의했다.

청와대는 10일 문 대통령은 약 1시간 동안 후렐수흐 몽골 대통령과 화상 정상회담을 열고 ▲양자 관계 발전 방안 ▲코로나19 대응 협력 ▲경제·환경·보건 등 실질 협력 ▲한반도 및 지역·국제무대 협력에 대해 폭넓게 의견을 교환했다고 밝혔다.

특히 문 대통령과 후렐수흐 대통령은 양국이 1990년 외교관계 수립 이후 30여 년간 우호 협력 관계를 발전시켜온 것을 평가하며, 양국 관계를 ‘전략적 동반자 관계’로 격상하기로 합의했다.

양 정상은 양국 관계를 미래지향적으로 한 차원 높게 발전시켜 나가기 위해 분야별 구체 협력 방안을 담은 ‘한·몽 전략적 동반자 관계 발전을 위한 공동선언’을 채택했다.

양 정상은 코로나19에도 지난해 수교 30주년을 ‘한·몽 우정의 해’로 지정하고 다양한 교류를 이어온 것을 높이 평가했다. 특히, 문 대통령은 코로나19 대응 과정에서 양국 국민에 대한 상호 귀국 지원과 방역정보 공유를 위해 긴밀히 공조해왔음을 평가했다. 앞으로도 몽골 내 우리 교민·기업에 대한 지속적인 보호와 지원을 당부했다.

문 대통령은 신북방정책 주요 파트너인 몽골과 포스트 코로나 시기에 실질협력을 강화해 나가기를 희망했다. 신북방정책과 몽골 정부의 비전 2050 간 연계·협력을 통한 시너지 효과를 지속 모색해 나가자고 했다.

양 정상은 몽골 내 ▲에너지 공급 ▲스마트 도시 조성 ▲유통·물류 체계 구축 등에 대한 우리 기업의 참여를 지원하는 등 한·몽 간 연계성을 증진해 나가기로 했다.

문 대통령은 첨단기술 강국인 한국과 세계 10대 자원부국인 몽골이 상호보완적 경제관계를 활용한 실질 협력의 잠재력이 크다고 평가하며 양국이 그린에너지 등 친환경 산업 분야에서 협력을 확대해 나가자고 했다.

후렐수흐 대통령은 이에 공감을 표하며, 한국의 첨단 기술을 몽골의 친환경 인프라 구축, 자원 개발 등에 접목함으로써 상호 시너지 효과를 창출할 수 있을 것이라고 했다.

양 정상은 코로나19 극복과 기후변화 대응이 향후 양국 공동의 도전과제라는 데 공감하고 ▲보건·의료 및 환경 ▲과학기술 분야에서 적극 협력해 나가기로 했다. 양 정상은 코로나19 위기 대응 관련 국제공중보건 역량 강화를 위한 유기적 협조체계 구축의 필요성에 공감했다.

양 정상은 몽골 사막화 방지·대기오염 개선 및 황사·기상관측 등 환경문제 대응을 위한 긴밀한 협력의 필요성에 공감하며, 녹색성장 기반 마련을 위한 양국 간 소통과 협력을 증진해 나가기로 했다.

문 대통령은 우리의 ‘동북아 방역·보건 협력체’, ‘동북아 평화협력 플랫폼’과 몽골의 ‘울란바토르 대화’ 등 양국 주도의 지역협력 구상들이 역내 평화와 안정 기반 조성에 기여하고 있음을 평가했다.

청와대는 "문 대통령은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 위한 북한과의 대화 재개 등 우리 정부의 적극적인 노력을 설명했으며, 후렐수흐 대통령은 이러한 우리 정부의 노력에 변함없는 지지를 표했다"고 밝혔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr