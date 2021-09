에스와이, 미래엔서해에너지와 지붕태양광 발전설비 업무협약

[아시아경제 유현석 기자] 종합건자재기업 에스와이 에스와이 109610 | 코스닥 증권정보 현재가 3,655 전일대비 20 등락률 -0.54% 거래량 52,219 전일가 3,675 2021.09.10 09:51 장중(20분지연) 관련기사 에스와이, 베트남 하노이 코로나19 야전병원 신속건립에 패널 납품에스와이, 2분기 영업익 전년比 75억원 '↑'…"철강시황 개선 효과"에스와이 "유튜버 홍선생과 ‘DIY농막’ 제작과정 공개…온라인판매 시작" close 는 미래엔서해에너지와 지붕태양광 발전설비 구축을 위한 업무협약을 9일 체결했다고 10일 밝혔다.

에스와이는 미래엔서해에너지와 업무협약 및 신재생에너지라는 공통분모에 기반하여 신규 태양광발전사업 및 EPC사업을 발굴한다는 계획이다. 태양광 EPC사업은 설계, 부품·소재 조달, 공사를 원스톱으로 제공하는 형태의 사업이다. 서해에너지는 충남지역에 인프라를 갖추고 도시가스를 공급하는 친환경에너지 전문기업이다.

에스와이는 자사 노하우 특화제품인 ‘FL루프(Fireproof no Leakage)’를 통해 지붕태양광 사업에 전문화됐다는 평가를 받고 있다. FL루프는 내화기능과 방수기능을 모두 갖추고 있는 제품이다. 이 제품을 사용하면 구멍을 뚫지 않는 무타공 공법을 통해 태양광 패널을 설치할 수 있다.

지붕태양광모듈 설치를 위한 하지철물 덧대기 작업을 생략할 수 있는 것도 특징이다. 총 시공기간과 설치비가 기존에 비해 30% 이상 적게 드는 게 가장 큰 장점이다. 이외에도 에스와이는 바닥면(지붕) 반사광에도 발전하는 양면모듈형에 최적화 된 ‘세라믹하이퍼빌 지붕재’ 등 특화제품으로 지붕태양광 사업에 최적화된 기업이라 평가받는다.

에스와이는 지난 5월 SK E&S 코원에너지서비스와 에스와이 인주3공장 지붕임대 태양광발전 계약을 체결함으로써 지붕태양광 사업모델 활용도를 넓히기도 했다.

이로 인해 에스와이가 단일 산업단지에 자체소비형, 전력판매형 등 모든 지붕태양광 사업모델을 갖춘 국내 유일기업이 됐기 때문이다. 에스와이 인주생산단지는 총 지붕면적 1만평, 9000여개 태양광모듈 규모로 연간 4.5GW 전력을 생산해낼 수 있다.

에스와이 관계자는 ”에너지전문기업과의 업무협약을 통해 단열 및 시공 건축자재 제조기업에서 신재생에너지 건축기업으로 입지를 더욱 공고히 하게 됐다“며 ”신재생에너지 확대전략에 적극 참여하고 온실가스 저감을 통한 새로운 시장발굴과 수익창출에도 집중할 것“이라고 말했다.

미래엔서해에너지 관계자는 ”이번 협약으로 도시가스 외에 신재생에너지로도 사업영역을 확장시켰다는 데 큰 의미가 있다“며 ”기술경쟁력을 보유한 파트너사와 시너지를 일으켜 신시장 개척은 물론 업계 최고 에너지솔루션 기업이 되도록 최선 다할 것“이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr