[아시아경제 문혜원 기자] 설빙은 ‘칙촉몬스터 설빙’ 출시를 기념해 카카오페이 할인 행사를 준비했다고 10일 밝혔다.

행사는 11일부터 다음 달 3일까지 토·일요일 주말 한정으로 진행된다. 매장에서 설빙류(빙수)를 카카오페이로 결제 시 2000원 할인 혜택이 제공된다.

설빙은 지난 4월부터 카카오페이와 제휴를 맺고 꾸준히 간편 결제 서비스를 확대해왔다.

행사는 프로모션 기간 내 가까운 설빙 매장에서 빙수 주문 시 카카오톡 ‘더보기’ 탭 내 ‘결제’를 실행하고 생성되는 QR코드나 바코드를 직원에게 보여주면 할인이 적용된다.

카카오페이머니로 결제 시에만 적용되며 카카오페이에 등록된 카드로 결제 시 할인되지 않는다. 포장 주문에도 적용되지만 한정 수량으로 준비돼 선착순 마감 시 조기 종료될 수 있다.

