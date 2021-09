렉서스 "카카오TV '히든: 더 퍼포먼스'와 콜라보"

[아시아경제 이창환 기자] 렉서스코리아가 뉴 ES 300h와 ES 300h F 스포트(SPORT) 모델 출시를 기념해 카카오TV 오리지널 '히든: 더 퍼포먼스'에 단독 스폰서로 참여한다고 10일 밝혔다.

카카오TV 오리지널 히든: 더 퍼포먼스는 각 분야의 인기 아티스트들이 온라인에서만 만날 수 있었던 화제의 이색 퍼포머들을 직접 만나 장르를 초월한 특별한 콜라보 무대를 선보이는 프로그램이다.

오는 22일 첫 공개를 시작으로 매주 수, 금 낮 12시에 카카오TV를 통해 공개된다. 최종 우승팀은 국내에 최초로 도입되는 렉서스 ‘ES 300h F SPORT’ 모델의 홍보대사로 선정돼 다양한 활동에 참가할 예정이다.

이병진 렉서스코리아 상무는 “각 분야 최고의 아티스트들과 이색 퍼포머들이 함께 만드는 히든: 더 퍼포먼스와 함께하게 돼 기쁘게 생각한다”며 “출연자들의 멋진 무대와 더불어 렉서스 ES 300h F SPORT의 개성 있고, 뛰어난 퍼포먼스에도 많은 관심 가져 주시기 바란다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr