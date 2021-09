현대차, 가스판매 회사 에어프로덕츠와 수소상용차 보급 확대 협력

현대차 수소트럭 출시 일정과 연계, 에어프로덕츠 코리아의 가스 운반 차량 전량 전환 추진

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 산업용 가스 제조 및 판매 회사인 에어프로덕츠와 손잡고 수소상용차 보급 확대에 나선다

현대차는 최근 에어프로덕츠 코리아 '수소상용차 보급 확대를 위한 양해각서(MOU) 체결식'을 진행했다고 10일 밝혔다. 지난 9일 서울 강남구에 있는 에어프로덕츠 코리아 사옥에서 열린 MOU체결식에는 유원하 현대차 국내사업본부장 부사장, 김교영 에어프로덕츠 코리아 대표이사 등 주요 관계자들이 참석했다.

이날 체결식에서 유 부사장은 "글로벌 산업용 가스 제조 및 판매 기업인 에어프로덕츠 코리아와의 양해각서를 체결하게 돼 기쁘게 생각한다"며 "양사 간의 협력이 지속되고 수소 밸류 체인 활성화의 계기가 되기를 진심으로 기원한다"고 말했다.

양사는 국내 수소상용차 보급 확대를 목표로 현대차의 수소트럭 차종별 출시 일정과 연계해 에어프로덕츠 코리아에서 운영하는 산업용 가스 운반 차량 전량을 수소 기반 차량으로 전환하고, 수소 특장 차량 개발 등을 위해 협력할 예정이다.

이 과정에서 현대차는 수소트럭 개발·공급 및 사후관리 지원과 탱크로리 등 산업용 가스 운반 특장차 개발을 담당한다. 에어프로덕츠는 국내에서 운영 중인 가스 운반 차량 전량을 수소차로 전환하고, 향후 액화수소충전소 공급망 구축을 검토해 수소 생태계 조성에 기여할 계획이다.

현대차 관계자는 “에어프로덕츠와의 상호 협력을 통해 수소 생태계 조성을 위한 기반을 다지겠다”며 “특히, 현대차는 수소트럭 개발·공급을 통해 국내 수소 경제 활성화를 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

