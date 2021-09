[e공시 눈에 띄네]코스닥-9일

[아시아경제 이선애 기자]

◆엔지켐생명과학="자이더스캐딜라와 코로나19 백신 생산 공급 보도 관련해 정해진 바 없다" 답변

◆바이오로그디바이스=금성축산진홍과 최대주주 변경 수반 110억원 규모 담보제공 계약 체결

◆KCC건설=대홍 2구역 주택재개발정비사업조합 채무 350억원과 몬트레아 한남 수분양자 1200억원 채무, 레노부르크부천 수분양자 채무 525억원 보증 결정

◆디케이앤디=배당금 정책 수립을 위한 운영자금 확보 목적 자기주식 15억원 처분 결정

◆양지사=감사 업무 절차 미종료로 감사보고서 제출 지연 공시

◆RFHIC=무선통신·방산사업 확대 및 신규 사업으로 인해 사옥 신축공사 목적 씨제이대한통운에 건물 464억원에 취득

◆대한그린파워=경영 참여형 사모투자 합자회사에 유한책임사원으로 참여 위해 에이팀하모니제1호사모투자 합자회사에 133억 원 현금 출자

◆큐브앤컴퍼니=단일판매·공급계약 해지 공시 번복

