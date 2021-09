"호떡 왜 안잘라줘" 분노한 손님…끓는 기름에 호떡 던져 주인 '화상'

[아시아경제 나예은 기자] 대구의 한 호떡집에서 호떡을 잘라달라는 요구를 거절했단 이유로 한 남성이 끓는 기름에 호떡을 던져 가게 주인에게 화상을 입힌 일이 벌어졌다.

8일 KBS에 따르면 지난 5일 오후 2시45분쯤 대구광역시 북구 동천로에 위치한 한 프랜차이즈 호떡 가게를 방문한 남성 A씨는 호떡 2개를 주문한 뒤 "호떡을 잘라달라"고 요구했고, 주인 B씨가 이를 거절하자 호떡을 기름 안으로 던진 후 자리를 떴다.

이때 기름통 앞에 있던 B씨의 상체 등으로 기름이 튀었고 B씨는 오른쪽 손등, 가슴, 어깨 등에 2~3도 화상을 입어 병원 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

해당 폐쇄회로(CC)TV 영상에 따르면 A씨는 호떡 2개를 건네받은 뒤 매장 내에 있는 가위를 가리키며 B씨에게 호떡을 잘라달라고 요구한다.

그러자 B씨는 "호떡을 잘라주지 않는 것이 원칙"이라며 "가게 내부와 메뉴판에 '커팅 불가'라는 안내 메시지가 부착되어 있다"고 설명했다. 이어 "해당 가위는 음식용이 아니라 더러워서 드릴 수 없다"고 거절했다.

한편 B씨는 사건 발생 당일부터 이날(8일)까지 나흘간 영업을 중단한 상태다. B씨는 가게 계정의 사회관계망서비스(SNS) 등에 "오른팔 화상으로 부득이하게 쉬게 되었다"며 "휴무 기간은 이후 조정될 수 있다"고 밝혔다.

경찰은 B씨가 퇴원한 뒤 피해자 조사 등을 통해 정확한 사건 경위를 파악할 예정이다.

