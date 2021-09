6대 헌법재판연구원장에 이헌환 아주대 로스쿨 교수

[아시아경제 배경환 기자] 이헌환 아주대학교 법학전문대학원(로스쿨) 교수가 6대 헌법재판연구원장이 됐다. 헌법재판연구원은 헌법과 헌법재판 제도 연구를 전담하는 헌법재판소 산하기관이다.

8일 유남석 헌법재판소장은 이 교수를 박종보 헌법재판연구원장의 후임으로 임명했다.

이 교수는 서울대학교 법학과를 졸업해 같은 대학에서 법학박사 학위를 받았다. 이후 서원대, 아주대에서 30여년간 헌법 교수로 재직했다. 특히 법과사회이론학회와 한국공법학회에서 회장을 역임했고 교육부 사학분쟁조정위원회 위원장과 대법원 상고제도개선특별위원회 위원장으로 활동했다.

헌재는 "이 교수는 다양한 헌법 주제에 대한 풍부한 연구경험을 통해 헌법 및 헌법재판 연구에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

한편 이 교수는 오는 9일 오전 10시30분 유 소장으로부터 임명장을 수여받고 취임식을 갖는다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr