김대중 전남교육자치플랫폼 대표, 교육감 출마 선언

전남 중도 탈락 학생 1000여명 “해법 세워야”

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 김대중 전남교육자치플랫폼 대표가 내년 전남교육감 선거 출마를 선언했다.

8일 김대중 대표는 자신의 선거준비사무소에서 기자회견을 갖고 ‘우리 아이들의 손에 미래를 쥐어주겠습니다’는 제목의 출마선언문을 통해 “디지털 2.0사회의 분권화 시대에는 개인이 주인공이 된다. 형식과 구호에 그치는 혁신은 그만두고 실질적인 미래혁명을 이끌어내야 한다”며 “디지털 미래교육으로 전남의 인재를 양성하겠다”며 출사표를 던졌다.

김 대표는 “그동안 직접 보고 느낀 교육현장은 기대보다는 걱정으로 가득 차 있다”며 “새로운 시대에 필요한 인성교육은 방향을 잃고, 교실수업은 붕괴 직전이다”고 진단했다.

이어 “민·관·산·학이 협력해 아이들의 진로를 책임지는 전남형 교육자치를 실현하고 맞춤형 인재양성 프로그램을 만들겠다”고 다짐했다.

그러면서 “현재 전남의 학교에서 학업을 중도에 포기하는 학생이 해마다 천여 명에 이른다. 도시 학교 하나가 매년 사라지는 셈이다”며 “구호에 그치는 혁신을 중단하고, 실질적인 미래혁명을 이끌어내야 한다”고 지적했다.

김대중 대표는 지난 30여 년간 교육, 정치, 행정, 시민사회 분야를 두루 거치면서, 지방자치와 균형발전, 교육자치 분야에 남다른 식견을 가진 전문가라는 평가를 받고 있다.

출마 기자회견을 마친 김대중 대표는 이날 오후 김대중 전 대통령의 모교인 목포북교초등학교를 찾아 자신의 SNS를 통해 소회를 밝힐 예정이다.

김대중 대표는 목포정명여고 교사로 재직하던 중 전교조 활동으로 해직된 김대중 대표는, 이후 지방자치에 입문해 3선 시의원과 최연소 목포시의장을 지냈다.

이외에도 17대 국회의원 선거에 열린우리당 후보로 출마했고, 교육감 직선제가 실시되면서 주민직선 1~2기 전남도교육청 비서실장을 지냈다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr