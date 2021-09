박정원 두산그룹 회장이 8일 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 '2021 수소모빌리티+쇼'에 참석해 두산 부스를 살펴보고 있다./고양=강진형 기자aymsdream@

