현대重, 세계 최대 파워트레인 개발사와 선박 수소연료전지 개발

[아시아경제 최대열 기자] 현대중공업은 세계 최대 규모 파워트레인 개발기업 AVL과 2025년까지 선박용 수소연료전지를 개발하겠다는 내용을 담은 양해각서(MOU)를 8일 맺었다.

파워트레인은 에너지원을 동력으로 바꿔 실제 이동수단이 움직이도록 하는 일련의 기계장치로 오스트리아에 본사를 둔 AVL은 시스템 개발과 성능시험 등을 주력으로 한다. 현대중공업은 메탄올·암모니아 등 친환경 연료를 쓰는 엔진을 개발하고 있는데 수소연료전지까지 본격적으로 개발대상에 포함시켰다.

수소연료전지란 수소를 에너지원으로 하는 일종의 미니 발전소로, 기존 내연기관에 비해 에너지 효율을 최대 60% 이상 높일 수 있을 것으로 회사 측은 내다봤다. 수소연료추진선의 핵심 기자재로 수소 가치사슬에 중요한 역할을 맡을 전망이다.

현대중공업그룹은 이날 고양시 킨텍스에서 열린 수소모빌리티+쇼에서 수소운반선·건설기계 등 모형을 전시하고 그룹 차원의 수소사업 중장기계획을 알렸다. 현대차·SK 등 국내 대기업 15곳을 중심으로 구성된 코리아 H2 비즈니스 서밋에도 참여한다.

정기선 현대중공업그룹 부사장은 "유기적인 밸류체인 구축은 수소 생태계를 확장시킬 수 있는 가장 확실한 방법"이라며 "그룹 계열사의 인프라를 토대로 국내 기업과 시너지를 발휘, 수소경제 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

