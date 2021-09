코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환

[아시아경제 박지환 기자] 8일 오전 코스피가 외국인들의 매도세에 약보합세를 보이고 있다. 다만 장초반 3160선까지 내려갔던 지수는 시간이 지나며 하락폭을 줄이는 모습이다. 오전 매도 우위였던 기관투자자들은 매수 우위로 전환하며 지수 방어에 힘을 보탰다.

이날 오전 10시55분 기준 코스피는 전 거래일 대비 8.60포인트(0.27%) 내린 3178.82를 기록 중이다. 지수는 8.68포인트(0.27%) 내린 3178.74에 출발했다.

투자자 별로는 개인이 1080억원 순매수했다. 장초반 매도 우위였던 기관도 154억원 순매수 전환했다. 반면 외국인은 1187억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 5,549,865 전일가 76,100 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트삼성전자, 비스포크 김치냉장고 4도어 신제품 출시“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 105,500 전일대비 1,000 등락률 +0.96% 거래량 1,115,184 전일가 104,500 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 내달 18일까지 발달 장애인 핸드볼팀 모집[클릭e종목]"KT, 배당에 비해 과도한 저평가"아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close 가 각각 0.26%, 0.96% 오름세다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 318,629 전일가 212,500 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 "기업이 뭉쳐야 수소사회 앞당겨" 15개 국대 협력체계 구축현대차, 고용안정위서 팰리세이드↔스타리아 생산 맞교환 협의정의선·최태원…'수소 국가대표' 협의체 출범 close (0.47%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 87,500 전일대비 1,500 등락률 +1.74% 거래량 2,252,393 전일가 86,000 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감반도체 이어 車·전자마저…핵심품목 경쟁력이 사라진다외국인, 4주만에 '사자' 전환…카카오뱅크 가장 많이 사들여 close (2.33%)등도 상승했다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 142,000 전일대비 12,000 등락률 -7.79% 거래량 10,088,190 전일가 154,000 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감“민·관 함께 초거대 AI 생태계 만든다” 과기정통부, AI 대표기업과 '최고위 전략대화' 출범 close 의 하락폭이 -6.82%로 가장 컸다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 418,000 전일대비 26,500 등락률 -5.96% 거래량 1,131,696 전일가 444,500 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세미래에셋, CJ대한통운과 신성장펀드 조성…국내외 유망 스타트업 투자 5G 특화망 eSIM 도입 필요 주장에…과기부 2차관 "연내 결론" close (-4.95%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 939,000 전일대비 11,000 등락률 -1.16% 거래량 28,762 전일가 950,000 2021.09.08 11:49 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (-0.95%) 등도 내렸다.

같은 시각 코스닥은 전일 대비 10.81포인트 내린(-1.03%) 1043.62를 나타냈다. 지수는 0.97포인트(0.09%) 내린 1053.46에 출발했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락을 부추겼다. 외국인과 기관은 각각 1644억원, 618억원 순매도했다. 개인은 2350억원 순매수 중이다.

시가 총액 상위 10개 종목 중에서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 329,300 전일대비 1,500 등락률 +0.46% 거래량 265,706 전일가 327,800 2021.09.08 11:49 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (0.21%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 84,600 전일대비 500 등락률 +0.59% 거래량 494,852 전일가 84,100 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close (0.83%) 등이 올랐다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,500 전일대비 2,800 등락률 -2.39% 거래량 395,534 전일가 117,300 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close (-2.56%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,700 전일대비 2,000 등락률 -2.95% 거래량 2,340,880 전일가 67,700 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close (-3.84%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 156,500 전일대비 4,200 등락률 -2.61% 거래량 135,634 전일가 160,700 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 美경기 부진 우려 영향...'3160선' 약세아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close (-2.18%) 등은 하락했다.

국내 증시 전문가들은 이달 말을 지나서야 코스피가 박스권 흐름을 벗어날 것으로 보고 있다. 황수욱 메리츠증권 연구원은 "최근 백신 접종률이 가속화되는 상황에서 9월말 이후 코로나로부터 단계적 일상복귀가 점진적으로 시행될 수 있을 것으로 보인다"며 "글로벌 제조업 회복과 함께 견조한 수출 경기가 이어지며 국내 증시도 다시 탄력을 받을 가능성에 무게를 둔다"고 내다봤다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr