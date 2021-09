이노엔, 노바셀과 면역질환치료제 공동개발 협약

[아시아경제 김지희 기자] inno.N(HK이노엔)은 펩타이드 면역치료제 전문 기업인 노바셀테크놀로지와 자가면역치료제를 공동개발하는 협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 이번 협약으로 노바셀테크놀로지는 염증 해소 펩타이드 후보물질을 발굴하고, inno.N은 상용화를 목표로 이 물질에 대해 추가 연구 및 임상시험을 추진할 계획이다.

펩타이드는 통상 50개 이하의 아미노산이 연결된 물질로, 단백질보다 더 작다. 종류에 따라 체내에서 염증 방지, 세포 활성화, 세포 생성 촉진 등의 역할을 한다.

이노엔은 펩타이드 후보 물질인 ‘3세대 펩티로이드(PEPTIROID)’로 자가면역질환치료제를 개발할 계획이다. 노바셀은 염증반응의 정상적인 종료 및 회복을 유도하는 펩타이드인 ‘펩티로이드’를 개발하고 있다. 3세대 펩티로이드는 이전 세대 펩티로이드 대비 염증 해소에 중요한 수용체(FPR2) 활성 능력 및 선택성, 생체 안정성을 높이고 물성을 최적화해 유효성을 강화했다. 동시에 적응증 및 투여 경로 확장이 가능한 점이 특징이다.

노바셀은 3세대 펩티로이드 개발을 위해 과학기술정보통신부 키우리 사업으로 포스텍 구조생물학 연구팀과 구조-기반 공동연구를 수행하고 있다. 주식회사 히츠와 인공지능 기술을 활용해 펩티도미메틱스(모방 펩타이드)가 적용된 물질을 개발 중이다.

고동현 이노엔 신약연구소 상무는 “펩타이드 기술 선도 기업인 노바셀과 손잡게 돼 기쁘다. 펩티로이드의 장점을 극대화해 다양한 염증성 질환에 폭넓게 쓰일 수 있는 치료제를 개발하도록 노력하겠다”고 말했다. 이태훈 노바셀 대표이사는 "펩티로이드가 보유한 염증 해소 유도 전략은 기존의 단점을 보완하는 새로운 염증 질환 치료전략으로 주목 받고 있다"며 "양사간 전문성을 바탕으로 파이프라인 확장의 시너지를 낼 것으로 기대한다"고 말했다.

